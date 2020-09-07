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    У світі

    У Японії евакуюють 1,5 мільйона осіб через тайфун

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    Станом на ранок понеділка, 7 вересня, розпорядження про евакуацію були віддані для префектур Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото і Кагосіма - У Японії евакуюють 1,5 мільйона осіб через тайфун
    Станом на ранок понеділка, 7 вересня, розпорядження про евакуацію були віддані для префектур Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото і Кагосіма

    Масштабна евакуація проводиться через наближення тайфуну №10 (за прийнятою в Японії термінологією)

    У Японії понад 1, 5 млн жителів південно-західної частини країни отримали від влади розпорядження негайно евакуюватися. Про це повідомляє NHK.

    Зазначається, що масштабна евакуація проводиться у зв'язку з тим, що до цього регіону наближається тайфун №10 (за прийнятою в Японії термінологією).

    «Станом на ранок понеділка, 7 вересня, розпорядження про евакуацію були віддані для префектур Фукуока, Сага, Нагасакі, Кумамото і Кагосіма», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, рекомендації невідкладно евакуюватися стосуються понад 4 млн 630 тис. осіб у 10 префектурах.

    За даними синоптиків, тайфун №10 наблизився до Корейського півострова. Максимальна швидкість вітру сягає 144 кілометрів за годину з короткочасними поривами майже до 200 км/год.

    Як повідомлялося, на Південну Корею обрушився супертайфун: відео.

    Раніше повідомлялося, що на Японію обрушився потужний тайфун «Хайшен», який викликав сильні вітри і дощі на півдні країни.

    Це дев'ятий за рахунком тайфун, що утворився в Тихому океані в 2020 році і перший супертайфун.

    Нагадаємо, у травні на Філіппіни обрушився потужний тайфун Амбо.


    Японія ураган негода евакуація
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