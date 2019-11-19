«Те, що Росія повинна була зробити давно». Столтенберг прокоментував повернення українських кораблів



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18 листопада Росія повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року

Генсек НАТО привітав передачу кораблів «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни Капу» українській стороні

У НАТО вітають повернення Росією захоплених торік у районі Керченської протоки двох військових малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу» Україні і сподіваються, що це може допомогти досягнути прогресу в імплементації мінських угод. Про це під час пресконференції у Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

«Передусім я вітаю повернення захоплених українських кораблів. Це те, що Росія повинна була зробити давно, і вони не мали права захоплювати ці кораблі, коли це зробили. Тож, я вітаю, що вони були повернені. І це також відповідає російським зобов'язанням», - зазначив Столтенберг.

Він також пов'язав цю подію із можливим прогресом щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Я також думаю, що це добра річ, оскільки, сподіваюся, це може допомогти досягнути прогресу в імплементації мінських угод, як і допомогти зусиллям у нормандському форматі досягти прогресу щодо пошуку стійкого політичного рішення кризи в Україні», - відзначив Генсек НАТО.

«Я очікую, що міністри торкнуться цього питання на засіданні завтра», - також зауважив Столтенберг.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму арештував усіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Лефортово» та «Матросская тишина».

27 грудня 2018 року затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

За українським буксиром «Яни Капу» та катерами «Бердянськ» і «Нікополь» з Одеси відправили буксири «Титан», «Гайдамака» та «Сапфір».