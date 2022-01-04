Народна депутатка розповіла, як хотіла стати на військовий облік

Депутатка Юлія Клименко закликала спростити процедуру, а також наголосила, що претензій до військкомату немає – він все зробив у межах своїх можливостей

«У військкоматі зробили великі очі»

Депутатка Верховної Ради Юлія Клименко (партія «Голос») намагалась стати на військовий облік, зважаючи на новий наказ Міністерства оборони. Вона обурена тим, що процедура абсолютно не продумана та створює безліч труднощів. Про свої поневіряння у військкоматі народна обраниця розповіла у соцмережах.

За її словами, у військкоматі не одразу зрозуміли, що хоче нардепка. Мовляв, вона ж економіст.

«У військкоматі зробили великі очі і спитали, чого я прийшла, дізнавшись, що економіст. Потім второпали і дали папку для проходження медкомісії та подальшого збору документів», – зауважила Клименко.

Аби пройти медкомісію, нардепці знадобилося 1,5 години. Однак це ще не все – для того, аби стати на військовий облік, треба зібрати чимало документів та здати аналізи.

«Збір цих аналізів і документів займе, думаю, місяць мінімум. Це при тому, що я живу в Києві і в мене військкомат та сімейний лікар під боком», – написала Клименко.

фото: facebook.com/Klymenko.me

Вона припустила, що в районному центрі або ОТГ все відбувається в рази повільніше та складніше.

«Навіщо підписувати такі накази, якщо немає інфраструктури для обліку не тільки жінок – не кажу вже про вагітних – а й для сильних моторних чоловіків», – зазначила Клименко.

Депутатка закликала спростити процедуру, а також наголосила, що претензій до військкомату немає – він все зробив у межах своїх можливостей.

Нагадаємо, напередодні нового року Міноборони озвучило зміни до правил військового обліку для жінок.

Як відомо, майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт.

17 грудня набув чинності наказ Міноборони, яким затвердили перелік спеціальностей та/або професій жінок, які є спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Представниці цих сфер упродовж наступного року повинні стати на облік військовозобов'язаних.

Пізніше стало відомо, що перелік професій, представники яких мають стати на військовий облік в Україні, планують скоротити.

У переліку наявні більш ніж 100 професій з різних сфер – від лікарів та водіїв до фотографів та бібліотекарів.

Упродовж 2022 року відпрацьовуватиметься механізм взяття жінок на військовий облік. Його, як і у випадку із чоловіками, здійснюватимуть Територіальні центри комплектування (колишні військомати).