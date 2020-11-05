Темношкірі геї вперше в історії США стануть членами Палати представників

Річі Торес, який балотувався від 15 округу у штаті Нью-Йорк, переміг свого суперника від Республіканської партії

Двоє членів Демократичної партії стали першими відкритими темношкірими геями, яких обрали до законодавчого органу

Двоє членів Демократичної партії, Річі Торес і Мондейр Джонс, перемогли на виборах до нижньої палати американського Конгресу — Палати представників. Вони стали першими відкритими темношкірими геями, яких обрали до законодавчого органу. Про це повідомляє CBS News.

Річі Торес, який балотувався від 15 округу у штаті Нью-Йорк, переміг свого суперника від Республіканської партії Патрика Делайса. Після підрахунку 88% бюлетенів Торес має 88,2% голосів виборців, а Делайс — лише 11,2%.

Демократ стане наступником свого однопартійця Хосе Серрано, який був членом Палати представників від цього округу з 1990 року.

Мондейр Джонс також балотувався в Нью-Йорку від 17-го округу. Там за результатами підрахунку 100% голосів він перемагає республіканку Морін Шуман із результатом у понад 54% голосів.

Нью-Йорк — традиційно прихильний до Демократичної партії штат. Кандидат у президенти США, демократ Джо Байден тут здобуває впевнену перемогу, маючи майже 56% голосів виборців за попередніми даними.

3 листопада у Сполучених Штатах був день виборів. Тоді американці не лише обирали президента, а й переобирали всіх членів нижньої палати Конгресу (Палати представників) і третину верхньої палати (Сенату).

За останніми даними, демократи зберігають більшість у Палаті представників (204 проти 198), а республіканці — в Сенаті (48 проти 46). Що ж стосується виборів президента, то попередні оцінки Associated Press і Fox News дають більше шансів на перемогу демократу Джо Байдену, а не чинному президенту, республіканцю Дональду Трампу.

Нагадаємо, штаб Трампа оскаржив у суді процес виборів у низці важливих штатів.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Наразі голоси не підраховані в шести штатах: Аляска, Аризона, Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна та Джорджія.

Байден лідирує в Аризоні з 11 виборниками (50,5% проти 48,1%) та Неваді, яка дає шість виборників (49,3% проти 48,7%).

Байден має 253 голоси виборників з загальної кількості у 270, отже перемога в Аризоні та Неваді буде достатньою для оголошення Байдена тріумфатором перегонів. Трамп має 214 голосів виборників.

У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.