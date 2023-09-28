28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто починати нічого нового

28 вересня відзначається Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день моря, Міжнародний день права знати та Міжнародний день безпечного аборту. Віряни вшановують пам'ять преподобного Харитона Сповідника.

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Міжнародний день загального доступу до інформації

Праву сучасних людей отримувати необхідні відомості, в тому числі й від держави, присвячена особлива подія – Міжнародний день загального доступу до інформації, який щороку відзначається 28 вересня.

В Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН в 1948 році, право доступу до інформації сформульовано в 19-й статті як право збирати, отримувати й поширювати будь-які відомості та ідеї де завгодно і без перешкод. Подібне формулювання містять Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, прийнятий у 1966 році.

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Попри те, що СРСР ратифікував ці міжнародні документи, тоталітарний режим не дозволяв втілення їхніх засад на практиці, і тільки після його розпаду в країнах Центральної і Східної Європи виникли сприятливі умови для запровадження інституційних механізмів захисту свободи інформації.

Так, частково були відкриті радянські архіви, у ЗМІ з’явилося багато матеріалів про історичне минуле, прихований бік політики та корупцію. В період з 1992 по 2006 роки 25 країн Центральної та Східної Європи, включно з колишніми республіками СРСР, прийняли національні закони про право на інформацію. До речі, Україна прийняла свій Закон про інформацію однією з перших – в 1992 році.

Всесвітній день моря

Всесвітній день моря привертає увагу населення до екології морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезень на суднах та човнах. Дата події залежить від року та країни, але, зазвичай, проводиться в останній четвер вересня.

Всесвітній день моря заснований ООН за сприяння спеціального підрозділу IMO (Міжнародної морської організації) з метою вшанування внеску морської промисловості в світову економіку. Сфера діяльності IMO зосереджується на таких областях, як безпека, екологічні проблеми, правові питання, технічне співробітництво, морська безпека та ефективність судноплавства. Глобальне свято вперше відзначили 17 березня 1978 року.

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Міжнародний день права знати

Міжнародний день права знати було засновано 28 вересня 2002 року в Болгарії на конференції громадських організацій, що спеціалізуються на захисті свободи інформації. Свято відзначається саме в цей день кожного року. В 2015 році воно було підтверджено ЮНЕСКО. Одною з країн-засновниць Міжнародного дня права знати була Україна. У конференції також брали участь Канада, Ліберія, Аргентина, Коста-Ріка, Сьєрра-Леоне.

28 вересня громадські організації займаються поширенням серед населення ідеї про право на вільний доступ до знань та будь-якої публічної інформації. В 2013 році у київському кінотеатрі «Кінопанорама» було показано фільм «Відкритий доступ», що був присвячений Міжнародному Дню права знати.

Міжнародний день безпечного аборту

В 2011 році 28 вересня було призначено міжнародним Днем безпечних абортів. Цю подію запроваджено Всесвітньою організацією жінок по репродуктивним правам.

За даними ВООЗ, кожного року здійснюється близько 25 млн підпільних абортів, які завдають великої шкоди здоров’ю жінок або навіть призводять до летальних наслідків. Можливість перервати небажану вагітність є невід’ємним репродуктивним правом кожної жінки. Саме тому аборти мають бути легальними в усіх країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

28 вересня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Харитона Сповідника. Він жив в III-IV століттях в Іконії (Мала Азія). Коли імператором був Авреліан, відбувалися постійні гоніння за християнами. Харитон в той період постраждав за свою віру. Спочатку язичники схопили його, жорстоко побили, а потім кинули до в'язниці. Вийшов мученик на волю лише тоді, коли на престол зійшов імператор Тацит. Отримавши свободу, Харитон відразу вирушив до Святої Землі, але недалеко від Єрусалиму його схопили розбійники та привели до своєї печери. Господь послав на допомогу змію, що отруїла вино і всі розбійники загинули. Харитон же побудував в печері церкву і незабаром у нього з'явилися послідовники.

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Що не можна робити в цей день

Краще не виходити з дому, тому що цей день здавна вважався небезпечним.

Не варто починати нічого нового, не ризикуйте без причини.

Не сваріться, не ображайтеся і не мстіть людям.

Народні прикмети і традиції

Вітер з півночі – чекайте на сувору зиму, з заходу – сніжну, з півдня – м'яку;

Кури настовбурчилися, підняли пір'я – йде похолодання;

Дерева вкрилися інеєм – до затяжної і холодної зими.

Пам’ятні події 28 вересня

1066 рік – нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторгаються до Королівства Англія;

1618 рік – у Брюсселі відкривають перший у світі ломбард;

1651 рік – між Богданом Хмельницьким і Річчю Посполитою укладають Білоцерківський мирний договір;

1870 рік – війська Пруссії захоплюють Страсбург;

1968 рік – пісня гурту «Бітлз» «Hey Jude» на дев'ять тижнів очолює американський гітпарад;

1979 рік – припинено існування СЕНТО — Організації Центрального договору;

1994 рік – у Франції відбувається прем'єра фільму «Леон-кілер»;

1999 рік – бразильський футболіст Рональдо призначений послом миру в Косові;

2001 рік – Кофі Аннан стає Нобелівським лавреатом;

2002 рік – мати відомого голлівудського актора Сільвестра Сталлоне приїжджає до Одеси.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Максим, Микита, Порфирій, Степан, Федот.