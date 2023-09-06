Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня

У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани

Синоптики не прогнозують опадів на 6 вересня

У середу, 6 вересня, погода в Україні буде сухою. Втім, температура повітря трохи знизиться. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, на лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с. У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани.

Уночі стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +9...+14°. Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +22-27°. Трохи тепліше буде в південних областях: вночі температура повітря становитиме +14...+19°, а вдень – 25...30° тепла.

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У Києві та області також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +9...+14°, вдень – +22...+27° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+14° тепла, а вдень повітря прогріється до +24...+26°.

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,6°С, що на 1,2°С перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у серпні.

Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,9°С.

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За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші – у серпні.