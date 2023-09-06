Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня
У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани

Синоптики не прогнозують опадів на 6 вересня

У середу, 6 вересня, погода в Україні буде сухою. Втім, температура повітря трохи знизиться. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, на лівобережжі північно-східний, 5-10 м/с. У західній частині держави вночі та вранці будуть тумани.

Уночі стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +9...+14°. Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +22-27°. Трохи тепліше буде в південних областях: вночі температура повітря становитиме +14...+19°, а вдень – 25...30° тепла.

Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня фото 1

У Києві та області також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +9...+14°, вдень – +22...+27° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +12...+14° тепла, а вдень повітря прогріється до +24...+26°.

Нагадаємо, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,6°С, що на 1,2°С перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у столиці з 1881 року. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було у серпні.

Найхолодніше було 4 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,9°С, а найспекотнішим та рекордним виявилось 29 серпня, коли температура після полудня піднялась до +35,9°С.

За літо встановлено 13 температурних рекордів, один з них у червні, всі інші – у серпні.

Читайте також: 6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Температура вдень становитиме приблизно 22-30°
Спекотно і переважно без опадів: прогноз погоди на 10 серпня
10 серпня, 05:26
Температура вдень становитиме приблизно 19-28°
Низку областей накриють грозові дощі, місцями град: прогноз погоди на 12 серпня
12 серпня, 04:57
Температура вдень становитиме приблизно 22-30°
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 13 серпня
13 серпня, 04:54
Температура вдень становитиме приблизно 24-35°
Мінлива хмарність і спека: прогноз погоди на 22 серпня
22 серпня, 05:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
30 серпня, 06:10
Пентагон закупить ракети Amraam для України
Пентагон закупить ракети Amraam для України
1 вересня, 06:33
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
Тепло, але у деяких регіонах дощитиме: прогноз погоди на 2 вересня
2 вересня, 05:26
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 04:56
Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково
Чий вертоліт перетнув білоруський кордон? «Гаюн» розкрив нюанс
2 вересня, 14:11

Суспільство

Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді
Московська церква заявляє про «захоплення» храму у Вишгороді
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Росіяни роблять селфі на Банковій. Безугла показала, що буде, якщо всіх нардепів відправити на фронт
Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня
Хмарно, проте без опадів: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)
На війні загинув легкоатлет Юрій Мочульський (фото)
Російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України
Російські хакери намагалися атакувати об’єкт енергетичної інфраструктури України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Урок для Заходу: як прості рибалки заблокували військові кораблі Росії
62K
Що не так з українським контрнаступом? Ситуація очима американського бригадного генерала
42K
Ексдиректор ЦРУ про ситуацію на фронті: Не бачив нічого подібного з часів Другої світової
28K
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
20K
Путін шокував новою антисемітською заявою про Україну. МЗС відреагувало (відео)
18K
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України

Новини

Єврейський новий рік без алкоголю. Влада Черкащини зробила заяву
Вчора, 22:37
«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля
Вчора, 11:48
«Це історична мить». Метінвест розповів, як вдалося прорвати морську блокаду України
Вчора, 09:58
Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Вчора, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Вчора, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
4 вересня, 06:45

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту