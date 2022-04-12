Терорист Гіркін накаркав Путіну судилище в Гаазі

Колишній полковник ФСБ заявив, що українці збираються воювати до своєї перемоги

Колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) спрогнозував майбутнє російського президента Володимира Путіна. Про це терорист написав у своєму телеграм-каналі.

«Хоч би що зараз не заявляв головнокомандувач і президент Володимир Путін – воювати йому доведеться або до Перемоги, або до Гааги. Третього не дано», – вважає Гіркін.

Скріншот з Telegram Гіркіна

В іншому дописі ексміністр оборони «ДНР» зазначив, що «ця війна всерйоз і надовго». Гіркін додав, що українці збираються воювати до своєї перемоги, що й демонструють.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 12 квітня зробив кілька нових заяв стосовно війни з Україною.

Зауважимо, що у вівторок, 12 квітня, Володимир Путін зустрівся на космодромі «Восточний» із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Саме там він заявив про те, що російські збройні сили нібито діють мужньо, грамотно, ефективно та результативно, застосовують найсучасніші види озброєнь. Це попри те, що за 48 днів повномасштабної російської агресії ЗСУ знищили п'ять тисяч одиниць військової техніки противника.

Також Путін цинічно заявив про те,що в ескалації військової напруги винна чинна влада України. Мовляв, ЗСУ за наказом Головнокомандувача влаштували геноцид мирних мешканців, які мешкають на території Донецької та Луганської областей. Підкреслимо, що Путін згадав про геноцид саме тоді, коли до України прибуває група слідчих із Франції, щоб розслідувати військові злочини РФ у Бучі, Гостомелі та Ірпені, які мають ознаки геноциду.

Крім того, президент РФ запевнив присутніх в тому, що російським збройним силам вдасться досягти мети в «операції по захисту Донбасу». Своєю чергою низка міжнародних експертів вже зараз висловлюють схожі думки про те, що російського бліцкригу на Донбасі не відбудеться й наступ військових РФ на східні регіони України значно розтягнеться у часі.

Тим часом Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про втрати російських військових в Україні.

Станом на 12 квітня ворог втратив майже 20 тисяч осіб особового складу.