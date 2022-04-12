Співпраця з окупантами? Митрополит Московської церкви на Херсонщині зробив термінову заяву

Пропагандистське агентство «РІА Новості» поширило інформацію, що митрополит Філарет співпрацює з окупаційною владою

Митрополит Новокаховський і Генічеський Філарет не звертався і не планує звертатися до російських окупантів за допомогою у проведенні Великодньої служби. Таку заяву оприлюднила пресслужба Новокаховської єпархії УПЦ МП (Російська православна церква в Україні) у відповідь на поширений фейк в російських ЗМІ.

У російських ЗМІ розповсюджується інформація такого змісту: «Російських військових попросили забезпечити безпеку великодньої служби в Україні». Зокрема, повідомляється, що митрополит (УПЦ МП) Новокаховський та Генічеський Філарет (Зверєв) збирається проводити великодню службу у Новій Каховці. Й через це він звернувся до росіян з проханням про допомогу, аби окупанти охороняли громадян, які відвідають храм. Про це написало пропагандистське видання «РІА Новості» з посиланням на заяву директорки фонду «Взаємодія цивілізацій» Галину Хізрієву. Означена жінка також повідомила, що «охорона великодньої служби потрібна» і якщо вийде, це «буде маленька перемога, віддушина для людей».

У УПЦ МП наголосили, що до рашистів церковники з таким проханням не зверталися.

«Кілька днів тому митрополита Філарета відвідали представники російської «адміністрації». Представникам окупаційної влади митрополит Філарет чітко і ясно сформулював своє особисте негативне ставлення до військової агресії російської федерації проти України. Владика також повідомив, що УПЦ МП в особі її предстоятеля Онуфрія, засуджує воєнні дії, розпочаті російськими військами проти України. Владика навів факти численних бід, викликаних війною і заперечив намагання перекласти відповідальність за них на український народ», – йдеться у заяві.

Архіпастир на питання щодо проведення великодніх богослужінь зауважив, що на цей час потрібно скасувати комендантську годину, оскільки богослужіння, починаючи з вечора четверга, відбуватимуться у вечірній час.

У пресслужбі Новокаховської єпархії УПЦ МП додали, що «мадам Хізрієва, повідомляючи щось там «РІА Новості», певне, не дуже орієнтується в ситуації. Зокрема, з її «повідомлення» можна зробити висновки, що в Новій Каховці взагалі не відбуваються богослужіння, і лише на Великдень митрополит Філарет «збирається проводити службу» – певно, для нещасних вірян, які уже «стільки часу не збираються разом».

«Нагадуємо як мадам Хізрієвій, так і читачам фейко-ЗМІ, що починаючи з перших бомбардувань російськими ракетами Нової Каховки, у храмі богослужіння відбуваються щоденно (як, до речі, і в інший час!). Перші дні налякані городяни ночували в нижньому храмі Андріївського собору. Церковна громада допомагає всім продуктами, ліками, всім, чим тільки можемо. І хто там «стільки часу не збирався разом», можна тільки дивуватися – його Високопреосвященство щоденно, вранці і ввечері звершує богослужіння, втішає парафіян, спілкується з ними», – повідомили у представництві УПЦ МП.

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