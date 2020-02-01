Американський автовиробник позашляховиків представить свій перший електромобіль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль матиме двигун з потужністю до 1000 кінних сил і зможе розганятися з місця до 100 км за годину за 3 секунди

General Motors представить електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer 20 травня

Американський автовиробник General Motors представить 20 травня свій перший електричний позашляховик на основі легендарної моделі Hummer.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Компанія показала коротке відео, на якому видно передню частину майбутнього електрокара.

«Перший електричний Hummer від General Motors буде представлений 20 травня 2020 року», - заявляє автовиробник.

Зазначається, що автомобіль матиме двигун з потужністю до 1000 кінних сил і зможе розганятися з місця до 100 км за годину за 3 секунди.

Як повідомлялося, американський автомобільний концерн показав свій перший безпілотний автомобіль (фото).