Сирський вперше висловився про конфлікт із Федоровим, дрони та зарплати військових: головні тези

«Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте», – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував колонку «Моя робота – війна», у якій вперше публічно прокоментував чутки про конфлікт із ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

Також він висловився щодо управління армією, ролі Генерального штабу, розвитку безпілотних систем, кадрової політики, мобілізації та фінансування війська. Як повідомляє «Главком» колонка головкома вийшла на militarnyi.

Про конфлікт із Федоровим

Сирський заявив, що не вважає свої відносини з колишнім міністром конфліктними. «Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі».

Водночас він попросив не перетворювати дискусію на протистояння двох персон. «Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Звести цю війну до протистояння двох персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу».

Хто відповідає за війну

Головком наголосив, що Міністерство оборони відповідає за забезпечення війська, закупівлі та вироблення політики, тоді як Генеральний штаб займається стратегією війни та плануванням операцій. «Стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті – за законом моя відповідальність перед Верховним Головнокомандувачем».

За словами Сирського, вимоги оприлюднити стратегію означали б фактично розкрити її противнику. «Той, хто вимагає від Головкома «презентувати стратегію» публічно, вимагає презентувати її ворогу».

Про дрони

Сирський відкинув звинувачення, що він нібито виступає проти розвитку безпілотників. Він заявив, що саме за його ініціативи було створено Сили безпілотних систем як окремий рід військ, а також призначено їхнім командувачем Роберта «Мадяра» Бровді.

«Людина, яка «не хоче воювати дронами», не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем». Водночас головнокомандувач наголосив, що сучасна війна не може спиратися лише на дрони. «Закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді».

Про кадрові рішення

Сирський відкинув твердження, що просуває лише лояльних до себе людей. За його словами, він підтримував кар'єрне зростання багатьох командирів, серед яких Роберт Бровді («Мадяр»), Андрій Гнатов, Андрій Білецький, Денис Прокопенко («Редіс»), Юрій Федоренко («Ахіллес»), Євген Карась та інші.

Про контракти і мобілізацію

Окремо Сирський розкритикував нові контракти для військових. За його словами, попри широку презентацію, станом на сьогодні їх підписали лише близько двох тисяч військовослужбовців із мільйонної армії.

«Презентації не мають перетворюватися на самопрезентації: за кожним слайдом мають стояти документ, бюджет і процедура». Також він заявив, що Генштаб готовий до реформи мобілізації, однак законодавчі та адміністративні зміни перебувають у компетенції Міністерства оборони.

Про зарплати військових

Головнокомандувач підтвердив, що після спрямування частини коштів із фонду грошового забезпечення на закупівлю дронів виникли ризики із фінансуванням виплат.

«Зарплата солдата – не резерв для перерозподілу, а зобов'язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям». Він зазначив, що зараз разом з урядом триває пошук рішення, аби всі військовослужбовці отримали належні виплати вчасно.

Наприкінці колонки Сирський наголосив, що не воює з Міністерством оборони, а головним завданням залишається боротьба з Росією. «Я не воюю з міністерством. Я воюю з Росією».

І завершив колонку словами: «Моя робота – війна. Стратегія, фронт, люди. Цим я займаюся і займатимусь далі».

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію, яка поширювалася у соцмережах та окремих медіа, про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського.