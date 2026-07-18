«Зміни обов’язково будуть». Федоров заінтригував заявою

Ексміністр оборони заявив про новий рівень відповідальності, який він відчув останнім часом

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що «зміни обов’язково будуть» та подякував українцям за довіру. Як інформує «Главком», про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Зміни обовʼязково будуть. Ви мені дякували за Мрію та Дію. Від себе дякую за надію. Такої відповідальності не відчував навіть на урядових посадах. Дякую ветеранам та військовим за те, що тримаєте фронт і честь. Діалог є. Вірю, що все вдасться», – написав Федоров.

Напередодні член наглядової ради «Укрзалізниці» та позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що «сигнал від протестувальників був почутий» в ОП.

За його словами, Володимир Зеленський від першого дня звернув увагу на мітинги та підтвердив право громадян на висловлення своєї незгоди.

«І він, як президент, ніколи їх не ігнорує, і він має досвід того, в який спосіб реагувати. Згадаємо, рік назад була схожа ситуація. Президент не ігнорував голос українських громадян, і я переконаний, що так само буде і зараз», – запевнив Лещенко.

Водночас, він уточнив, що ухвалення відповідних управлінських рішень вимагає дотримання офіційних процедур, а тому на це потрібен час.

«Просто ми маємо справу з державою. Держава, на жаль, не працює як приватний стартап, трошки повільніше все. Але, безумовно, сигнал почутий і відповідний сигнал президентом у відповідь теж даний. Тобто всім, хто в Україні висловлюють свою незгоду, їх президент чує», – підсумував Лещенко.

Як повідомлялося, Михайло Федоров розкритикував керівництво головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. «Я не ставив умов: або я, або Сирський. Бо насправді Сирський в 22 році врятував нашу країну в тому числі. Ми не можемо такого командира недооцінити, але війна змінилася повністю. Я не думаю що це проблема его. Думаю, є інші якісь причини. Але кажу – непідписані багато документів. Але мені сказали – не чіпай. Я терпів і був готовий працювати, поки головком не поставив ультиматум», – сказав він.

До слова, Зеленський вперше публічно підтвердив конфлікт між Михайлом Федоровим та головкомом ЗСУ Олександром Сирським. «Без мене вони не сідають. А вони повинні працювати самі – щоденно, постійно», – сказав він.

16 липня у центрі Києва відбулася акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони та останніх кадрових змін у владі. Учасники мітингу вимагали повернути Федорова, а також висловлювалися проти можливого призначення глави МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За даними «Главкома», на площі біля театру імені Івана Франка зібралися кілька тисяч людей.

Також мер Львова Андрій Садовий підтримав молодь, котра вийшла на протест проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.