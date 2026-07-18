Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова

Військовий стверджує, що після повернення до частини він дізнався, що його внесли до категорії СЗЧ

Військовий запевняє, що зіткнувся із тиском та погрозами. У бригаді його звинувачення заперечують

Військовий окремої бригади безпілотних систем «Рарог», який брав участь у першому дні протестів проти звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова, після повернення до своєї військової частини зіткнувся з тиском і був оголошений таким, що самовільно залишив частину (СЗЧ). Як інформує «Главком», про це повідомив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко з посиланням на дописи військового в соцмережах.

«Військовий, який був на мітингу у Києві, зіткнувся із тиском та погрозами. Вже коли він був у своїй військовій частині, його подали у СЗЧ, а згодом повезли до служби військового правопорядку, одягли кайданки та погрожували відправити у «Скелю» та «обнулити», – написав він.

У своєму повідомленні в соцмережі Threads військовий стверджує, що після повернення до частини він дізнався, що його внесли до категорії СЗЧ.

«Я прибув увечері в свою частину і на наступний день взнав, що я перебуваю в СЗЧ. На мої вимоги скасувати СЗЧ мені відповіли, що не можуть це зробити без наказу зверху», – написав він.

Водночас пресофіцерка бригади «Рарог» Анастасія Ширченко заперечила ці звинувачення.

За її словами, військовослужбовець самовільно залишив місце служби, не заступив у добовий наряд та «просто втік з армії». Вона також заявила, що у підрозділі не забороняють військовим висловлювати власну позицію, а причиною претензій стало нібито порушення службової дисципліни.

Сам військовий відкинув ці закиди. Він стверджує, що мав вихідний після попереднього наряду, а про нове чергування його не повідомили.

«Якби мене зранку попередили люди, в яких я відпрошувався на протест, що я сьогодні в наряді, то я б був у наряді… Мені немає що приховувати», – заявив він.

Наразі офіційної інформації щодо ситуації, яка склалася, немає.