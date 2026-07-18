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Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова
Військовий стверджує, що після повернення до частини він дізнався, що його внесли до категорії СЗЧ
фото: скріншот із відео

Військовий запевняє, що зіткнувся із тиском та погрозами. У бригаді його звинувачення заперечують

Військовий окремої бригади безпілотних систем «Рарог», який брав участь у першому дні протестів проти звільнення ексміністра оборони Михайла Федорова, після повернення до своєї військової частини зіткнувся з тиском і був оголошений таким, що самовільно залишив частину (СЗЧ). Як інформує «Главком», про це повідомив ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко з посиланням на дописи військового в соцмережах.

«Військовий, який був на мітингу у Києві, зіткнувся із тиском та погрозами. Вже коли він був у своїй військовій частині, його подали у СЗЧ, а згодом повезли до служби військового правопорядку, одягли кайданки та погрожували відправити у «Скелю» та «обнулити», – написав він.

У своєму повідомленні в соцмережі Threads військовий стверджує, що після повернення до частини він дізнався, що його внесли до категорії СЗЧ.

«Я прибув увечері в свою частину і на наступний день взнав, що я перебуваю в СЗЧ. На мої вимоги скасувати СЗЧ мені відповіли, що не можуть це зробити без наказу зверху», – написав він.

Водночас пресофіцерка бригади «Рарог» Анастасія Ширченко заперечила ці звинувачення.

Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова фото 1

За її словами, військовослужбовець самовільно залишив місце служби, не заступив у добовий наряд та «просто втік з армії». Вона також заявила, що у підрозділі не забороняють військовим висловлювати власну позицію, а причиною претензій стало нібито порушення службової дисципліни.

Сам військовий відкинув ці закиди. Він стверджує, що мав вихідний після попереднього наряду, а про нове чергування його не повідомили.

«Якби мене зранку попередили люди, в яких я відпрошувався на протест, що я сьогодні в наряді, то я б був у наряді… Мені немає що приховувати», – заявив він.

Пішов на протест – опинився у СЗЧ: військовий «Рарогу» заявив про тиск після підтримки Федорова фото 2

Наразі офіційної інформації щодо ситуації, яка склалася, немає.

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