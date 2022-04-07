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    Невинно вбиті українці: з'явилося щемливе відео

    Волонтери створили зворушливе відео про вбитих українців - Невинно вбиті українці: з'явилося щемливе відео
    Волонтери створили зворушливе відео про вбитих українців
    фото: кадр з відео

    Волонтери символічно зобразили душі українців, життя яких раптово обірвалось через жорстокі дії окупантів

    Волонтери створили анімаційний ролик у пам'ять про мирних українців, які загинули через російське вторгнення. Відповідні кадри поширили у соцмережах.

    На відео, яке демонструє наслідки російських атак, символічно зобразили душі українців, життя яких раптово обірвалось через жорстокі дії окупантів. Серед них, наприклад, щасливі родини з малечою (за даними Офісу генпрокурора, окупанти вбили вже 167 українських дітей).

    Ці люди ще донедавна безтурботно ходили вулицями свої міст й будували плани на майбутнє. Втім, на жаль, «завтра» для них вже ніколи не настане.

    «Серця живих завжди будуть боліти за тисячі безвинно вбитих душ», – мовиться у відео.

    Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

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    Теги: росія окупанти війна українці Буча Україна окупація #stoprussia
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    Невинно вбиті українці: з'явилося щемливе відео