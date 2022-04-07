Невинно вбиті українці: з'явилося щемливе відео

Волонтери символічно зобразили душі українців, життя яких раптово обірвалось через жорстокі дії окупантів

Волонтери створили анімаційний ролик у пам'ять про мирних українців, які загинули через російське вторгнення. Відповідні кадри поширили у соцмережах.

На відео, яке демонструє наслідки російських атак, символічно зобразили душі українців, життя яких раптово обірвалось через жорстокі дії окупантів. Серед них, наприклад, щасливі родини з малечою (за даними Офісу генпрокурора, окупанти вбили вже 167 українських дітей).

Ці люди ще донедавна безтурботно ходили вулицями свої міст й будували плани на майбутнє. Втім, на жаль, «завтра» для них вже ніколи не настане.

«Серця живих завжди будуть боліти за тисячі безвинно вбитих душ», – мовиться у відео.

Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.