Яка ситуація на західних кордонах України: відповідь ДПСУ

За добу 21 квітня західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнули понад 69 тисяч осіб та 17 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік залишається стабільним. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

З України минулої доби виїхали понад 32 тисяч осіб. 19 тисяч із них перетнули кордон із Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

До України за минулу добу прибули понад 37 тисяч осіб, з них понад 33 тисячі – українці. Окрім цього, оформлено понад 280 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 22 квітня черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами, на виїзд з України практично не зафіксовані. Лише на українсько-словацькому кордоні на ПП «Ужгород» стоять 20 автомобілів та один автобус. На кордоні з Угорщиною у ПП «Тиса» на перетин очікують 10 авто.

Нагадаємо, що 19 квітня Державна прикордонна служба продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами. Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони їдуть.