Тіллерсон назвав узгодження миротворчої місії ООН пріоритетом США у питанні Донбасу

Тіллерсон наголосив, що досі є «серйозні розбіжності» щодо обсягу мандату такої місії на Донбасі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що пріроритетом щодо вирішення конфлікту на Донбасі для США є узгодження розгортання миротворчої місії ООН. Про це повідомляє DW. Таку заяву Тіллерсон виголосив перед запланованими переговорами з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. «Росія довго опиралася ідеї



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Тіллерсон наголосив, що досі є «серйозні розбіжності» щодо обсягу мандату такої місії на Донбасі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що пріроритетом щодо вирішення конфлікту на Донбасі для США є узгодження розгортання миротворчої місії ООН.

Про це повідомляє DW.

Таку заяву Тіллерсон виголосив перед запланованими переговорами з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

«Росія довго опиралася ідеї залучення миротворчих сил, проте зараз вона погодилася», — цитує держсекретаря AFP.

При тому Тіллерсон наголосив, що досі є «серйозні розбіжності» щодо обсягу мандату такої місії.

Напередодні глава МЗС Німеччини підтримав введення миротворців ООН на Донбас.

Як відомо, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Після цього Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас за умови їх розміщення на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

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