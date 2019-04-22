Тимчасовий президент Венесуели привітав Зеленського з перемогою



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Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

Гуайдо зазначив, що вибори в Україні пройшли вільно

Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України.

Про це Гуайдо написав в Twitter.

Зокрема, він відзначив свободу вибору в Україні, яка дозволила громадянам проголосувати за кандидата.

«Як виконуючий обов'язки президента Боліваріанської Республіки Венесуела, я вітаю народ України і Володимира Зеленського з їх широкою і гучною перемогою. Вільні вибори - це механізм, який дозволяє народам висловити і матеріалізувати ваше бажання змін», - написав Гуайдо.

Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

А глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».