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    Тимчасовий президент Венесуели привітав Зеленського з перемогою

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    Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо - Тимчасовий президент Венесуели привітав Зеленського з перемогою
    Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо

    Гуайдо зазначив, що вибори в Україні пройшли вільно

    Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України.

    Про це Гуайдо написав в Twitter.

    Зокрема, він відзначив свободу вибору в Україні, яка дозволила громадянам проголосувати за кандидата.

    «Як виконуючий обов'язки президента Боліваріанської Республіки Венесуела, я вітаю народ України і Володимира Зеленського з їх широкою і гучною перемогою. Вільні вибори - це механізм, який дозволяє народам висловити і матеріалізувати ваше бажання змін», - написав Гуайдо.

    Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    А глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

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