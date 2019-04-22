Тимчасовий президент Венесуели привітав Зеленського з перемогою
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Гуайдо зазначив, що вибори в Україні пройшли вільно
Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України.
Про це Гуайдо написав в Twitter.
Зокрема, він відзначив свободу вибору в Україні, яка дозволила громадянам проголосувати за кандидата.
«Як виконуючий обов'язки президента Боліваріанської Республіки Венесуела, я вітаю народ України і Володимира Зеленського з їх широкою і гучною перемогою. Вільні вибори - це механізм, який дозволяє народам висловити і матеріалізувати ваше бажання змін», - написав Гуайдо.
Раніше Зеленського привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
А глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чекає від Зеленського єднання України з Росією.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».