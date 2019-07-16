В австрійському суді пояснили, коли можлива екстрадиція Фірташа



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Олігарх Дмитро Фірташ Фото: Reuters

Розгляд справи затягнеться довше осені

Екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа у Сполучені Штати Америки затягнеться довше осені.

Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на речницю Земельного суду Відня з кримінальних справ Крістіну Зальцборн.

«Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено.

Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, буде потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути предметом оскарження. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено», — повідомила речниця суду.

Зальцборн також висловила думку, що «розгляд справи затягнеться довше осені».

«Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи», — наголосила вона.

Раніше повідомлялось, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа.

Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.