Time назвав найкращу артистку року



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Lizzo активно підтримує ЛГБТ-спільноту і виступає за ідею бодіпозитиву

За версією видання провокативна і «бодіпозитивна» Lizzo є кращою артисткою 2019 року

Артистом року за версією американського журналу Time стала виконавиця Мелісса Вівіан Джефферсон, відома як Lizzo. Про це повідомляється на сайті видання.

«Lizzo дійсно представляє щось нове. Її звучання є незмінно позитивним і неймовірно запам'ятовується: бенгери, які синтезують поп, реп і R & B, з такими дошкульними елементами, що здається, ніби вони були в твоїй голові завжди. Її лірика смішна, непристойна і ранима: вона нагадує про те, що потрібно кинути будь-якого ідіота, який тягне вас вниз, і стати своєю найбільшою прихильницею», - йдеться в статті, присвяченій зірці.

Автор уточнює, що Lizzo займається музикою більше десяти років, однак цей рік став для неї по-справжньому успішним. Її пісні звучали в рекламі компаній Walmart і GrubHub, а премія «Греммі» відзначила артистку в восьми номінаціях. У 2019 у неї вийшов третій альбом Cuz I Love You.

Lizzo відома за такими хітами, як Truth Hurts, Juice і Good As Hell. Вона активно підтримує ЛГБТ-спільноту і виступає за ідею бодіпозитиву. Її підтанцьовка The Big Grrrls повністю складається з повних жінок.