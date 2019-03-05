Тимошенко хоче знизити тарифи ще до виборів



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Юлія Тимошенко 5 березня виступила на мітингу в місті Красилів на Хмельниччині Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Нардеп стверджує, що її політсила «вже розпочала процес зниження тарифів»

Рішення Окружного адмінсуду м. Києва, в якому йдеться про незаконність підвищення цін на газ урядом у 2016 році стало базою для зниження тарифів вдвічі.

Про це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в місті Красилів на Хмельниччині.

«Вчора ми з вами виграли суд. Два роки ми судилися з урядом за те, що вони незаконно поставили ціну на газ і необґрунтовано», – зазначила лідер «Батьківщини».

За словами голови партії, напередодні виборів «суд наважився порушити команду президента і ухвалив рішення, що Кабінет міністрів не мав права встановлювати таку ціну, що вона завищена і має бути знижена негайно».

«Тепер у нас є база, для того щоб новий президент одразу після президентських виборів повернув старий порядок, коли український газ йшов українцям, та поставив вдвічі нижчу ціну на газ. Адже навіть суд сказав, що це правильно», – наголосила кандидат у президенти України.

Тимошенко звернула увагу на те, що після зниження ціни на газ, вартість тарифів на тепло і гарячу воду також будуть знижені вдвічі.

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