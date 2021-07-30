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    Тимошенко назвала дві речі, які врятують світ

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    Тимошенко наголосила, що дружба є основою нашої єдності та запорукою майбутнього успіху - Тимошенко назвала дві речі, які врятують світ
    Тимошенко наголосила, що дружба є основою нашої єдності та запорукою майбутнього успіху
    Фото з відкритих джерел

    Дружба лежить в основі діалогу людей, країн та цивілізацій

    30 липня відзначається Міжнародний день дружби. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на сторінці в Facebook написала про прості, але дуже важливі речі, які здатні внести гармонію у світ, якому часом бракує розуміння та людяності.

    «Сьогодні – Міжнародний День дружби, який відзначається вже понад пів сотні років. Мені особливо подобається, що це свято не приурочене ні до чого, а виникло «просто так», як чиста ідея. Заснували його кілька друзів під час вечірки у Парагваї, у 1958 році», – написала Юлія Тимошенко.

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    Тимошенко наголосила, що дружба – це дуже важлива річ. «Ми всі різні люди, у нас різні погляди на життя та власні принципи, різна культура та різні підходи до вирішення тих чи інших проблем. Але дружба – це те, що допомагає нам знайти спільну мову, порозуміння. Саме дружба лежить в основі діалогу людей, країн, цивілізацій», – додала нардепка.

    Вона підкреслила, що справжня тепла дружба між людьми дуже потрібна українцям і Україні. «Це – основа нашої єдності та запорука майбутнього успіху. Митрополит Андрей Шептицький, день народження якого відзначали вчора, казав: «Світ гине з браку любові».

    Додамо, що цього дня світова спільнота, окрім Міжнародного дня дружби, святкує День кольорових напоїв, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

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    Теги: Юлія Тимошенко свята українці
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    Тимошенко назвала дві речі, які врятують світ