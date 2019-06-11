Тимошенко не буде йти в опозицію після виборів



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Тимошенко не має наміру йти в опозицію після виборів

Партія «Батьківщина» має намір допомагати новій владі «всіма силами»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не буде в опозиції до нової української влади, навіть якщо її не візьмуть у коаліцію у Верховній Раді.

Про це Тимошенко сказала в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Ми не працюватимемо в опозиції. Можливо, ми не будемо в коаліції. Але ми не можемо собі дозволити іще 5 років бездарно втратити лише тому, що ми будемо десь через амбіції в опозиції, тому що нас не взяли в коаліцію», - зазначила вона.

Вона зазначила, що її партія має намір допомагати новій владі «всіма силами».

За словами Тимошенко, вона розуміє «критичний стан країни», і її політична сила робитиме усе, що може, «у будь-якому статусі».

Вона також повідомила про намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у найближчі дні.

Нагадаємо, 10 червня на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Джерело: 112 Україна