Тимошенко пояснила, навіщо владі закон про олігархів

Тимошенко переконана, що влада намагається відвернути увагу суспільства від нагальніших проблем

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко переконана, що прийняття безглуздого закону про олігархів придумано владою, щоб відвернути увагу народу від проблеми тарифів на газ і корупції в «Нафтогазі». Про це вона заявила на ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«А я вам скажу, чому це робиться. Це робиться тільки для однієї мети. 64 млрд вкрадено в «Укрзалізниці». 225 млрд в НАК «Нафтогаз». Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили всіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно», – заявила Тимошенко.

Скандальне голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв топ-менеджера «Нафтогазу» про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.

Тимошенко зазначила, що прийнятий Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.

«Так як процедура була грубо порушена тепер будь-який з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного Суду. Залізобетонну підставу скасувати за порушення процедури цей «Антиолігархічний» закон, як прийнятий неконституційним способом. Я вам гарантую, що він буде скасований», – зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського ухвалили проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час ухвалення.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

Закон про олігархів надасть президенту Володимиру Зеленському і підконтрольному його РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади. Таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка.