Закон про олігархів. Ексгенпрокурор Рябошапка пояснив таємну мету Зеленського

Рябошапка наголосив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету

Закон про олігархів надасть президенту Володимиру Зеленському і підконтрольному його РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади. Таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Якщо говорити про закон про деолігархізацію, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова «люди» чи «людина» взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган, і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження», – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.

Рябошапка наголосив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не покращить благополуччя громадян.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського ухвалили проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час ухвалення.

Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.