  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Закон про олігархів. Ексгенпрокурор Рябошапка пояснив таємну мету Зеленського

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закон про олігархів посилить вплив Зеленського та РНБО, упевнений Рябошапка - Закон про олігархів. Ексгенпрокурор Рябошапка пояснив таємну мету Зеленського
    Закон про олігархів посилить вплив Зеленського та РНБО, упевнений Рябошапка
    Фото з відкритих джерел

    Рябошапка наголосив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету

    Закон про олігархів надасть президенту Володимиру Зеленському і підконтрольному його РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади. Таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Якщо говорити про закон про деолігархізацію, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова «люди» чи «людина» взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган, і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження», – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.

    Рябошапка наголосив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не покращить благополуччя громадян.

    Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського ухвалили проєкт закону в другому читанні.

    24 вересня виявилося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час ухвалення.

    Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і що протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.

    Теги: ЗМІ РНБО Свобода закон посол Руслан Рябошапка час За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закон про олігархів. Ексгенпрокурор Рябошапка пояснив таємну мету Зеленського