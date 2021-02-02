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    Політика

    Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)

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    Лідерка партії &laquo;Батьківщина&raquo; продовжує дивувати стильними образами - Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)
    Лідерка партії «Батьківщина» продовжує дивувати стильними образами
    Фото: Ян Доброносов, Bykvu

    Юлія Тимошенко з'явилася в Раді в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки

    Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася 1 лютого у Верховній Раді в новому образі.

    Відповідні фото опублікував фотограф видання Bykvu Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

    Так, Тимошенко з'явилася в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки. Крім того, свій образ вона вирішила доповнити красивим кольє з великих каменів.

    Також депутатка накрутила волосся, а вгорі акуратно зібрала локони.

    Варто відзначити, що Тимошенко перестала носити окуляри. Ймовірно, вона ходить у лінзах.

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    Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)
    Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)
    Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)
    Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)

    Зазначимо, наприкінці січня Юлія Тимошенко постала в оновленому іміджі. Також впало в око, що у депутатки змінилось і саме обличчя.

    Нагадаємо, Тимошенко у листопаді відзначила 60-річчя.

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    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Верховна Рада фотограф депутат
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