Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)

Юлія Тимошенко з'явилася в Раді в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки

Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася 1 лютого у Верховній Раді в новому образі.

Відповідні фото опублікував фотограф видання Bykvu Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.

Так, Тимошенко з'явилася в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки. Крім того, свій образ вона вирішила доповнити красивим кольє з великих каменів.

Також депутатка накрутила волосся, а вгорі акуратно зібрала локони.

Варто відзначити, що Тимошенко перестала носити окуляри. Ймовірно, вона ходить у лінзах.

Зазначимо, наприкінці січня Юлія Тимошенко постала в оновленому іміджі. Також впало в око, що у депутатки змінилось і саме обличчя.

Нагадаємо, Тимошенко у листопаді відзначила 60-річчя.