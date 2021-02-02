Тимошенко продовжує експериментувати з іміджем (фото)
Юлія Тимошенко з'явилася в Раді в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки
Народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з’явилася 1 лютого у Верховній Раді в новому образі.
Відповідні фото опублікував фотограф видання Bykvu Ян Доброносов на своїй сторінці у Facebook.
Так, Тимошенко з'явилася в стильній сукні в клітку, яку прикрашали шкіряний чорний пояс і такі ж вставки. Крім того, свій образ вона вирішила доповнити красивим кольє з великих каменів.
Також депутатка накрутила волосся, а вгорі акуратно зібрала локони.
Варто відзначити, що Тимошенко перестала носити окуляри. Ймовірно, вона ходить у лінзах.
Зазначимо, наприкінці січня Юлія Тимошенко постала в оновленому іміджі. Також впало в око, що у депутатки змінилось і саме обличчя.
Нагадаємо, Тимошенко у листопаді відзначила 60-річчя.