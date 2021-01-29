Тимошенко відреагувала на закиди Зеленського про «перевзування»

Юлія Тимошенко сказала, що не варто робити інтриги зі слів президента

Я не читаю таких речей, – заявила лідер партії «Батьківщина»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на закиди президента Володимира Зеленського, який звинуватив її у «політичних перевзуваннях».

«Не треба робити інтриги. Я не читаю таких речей», – заявила вона у коментарі Радіо Свобода.

Нагадаємо, 29 січня президент Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

«Кажуть, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з п’яти питань чи зі скількох там. Думаю, мем фейспалм можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган «20 років на ринку перевзувань!», - заявив президент.

Також Зеленський висловив сподівання, що таких депутатів буде у парламенті якомога менше. За його словами, закон про зменшення кількості нардепів з 450 до 300 – на черзі, і його партія має намір втілити в життя цю обіцянку.

Як писав Главком, 27 січня Тимошенко у Верховній Раді заявила, що «Батьківщина» хоче ініціювати проведення референдумів з п'яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум.