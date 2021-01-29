Зеленський порівняв Тимошенко з гепардом

Тимошенко отримала критику від президента за ініціативу провести референдум з п'яти питань

Президент Володимир Зеленський у свіжому відеозверненні порівняв лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко із «найшвидшою істотою на планеті».

Зокрема, Зеленський назвав намір Тимошенко провести референдум з п’яти питань «політичним перевзуванням».

«Кажуть, що найшвидша істота на планеті – це гепард. Насправді це не так – це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але – бац! Вуаля! – і тепер вже ініціюють референдум з п’яти питань чи зі скількох там. Думаю, мем фейспалм можна зробити офіційним логотипом цієї політичної сили. І слоган «20 років на ринку перевзувань!», - заявив президент.

Також Зеленський висловив сподівання, що таких депутатів буде у парламенті якомога менше. За його словами, закон про зменшення кількості нардепів з 450 до 300 – на черзі, і його партія має намір втілити в життя цю обіцянку.

Як писав Главком, 27 січня Тимошенко у Верховній Раді заявила, що «Батьківщина» хоче ініціювати проведення референдумів з п'яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).

Нагадаємо, Верховна Рада 26 січня ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За документ проголосували 255 нардепів. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сумнівається, що найближчим часом в Україні можна провести референдум.

На референдум зможуть виносити тільки чотири групи питань. Вони мають стосуватися затвердження закону про внесення змін до розділів І (Загальні питання), ІІІ (Вибори. Референдум) і XIII (Внесення змін до Конституції України) Основного закону, питань загальнодержавного значення, зміни території України, втрати чинності закону або окремих його положень. Водночас на один референдум мають виносити одне питання.



Не можна виносити на референдум питання, які стосуються податків, бюджету та амністії, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності країни, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі і які суперечать Конституції України та нормам міжнародного права.

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