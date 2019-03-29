У центрі Києва проходить мітинг на підтримку Тимошенко



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Акція єднання «Україна обирає зміни» проходить у трьох містах України

У Києві, Маріуполі та Львові проходить Всеукраїнська акція єднання «Україна обирає зміни». Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

«Захід об’єднав всю нашу країну: мітинги одночасно проходять на Михайлівській площі у Києві, де зібралось близько 20 тис. людей, на Соборній площі в Маріуполі та на площі перед університетом ім. Івана Франка у Львові, де зібралось по 5 тисяч людей», - йдеться у повідомленні.

Підтримати Юлію Тимошенко на акцію у Києві прийшли її довірені особи: голова Спілки власників житла України Олексій Кучеренко, волонтер, правник, громадський активіст Геннадій Друзенко, ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Усі вони закликали голосувати за кандидата у президенти Юлію Тимошенко.

Водночас на площах у Львові та Маріуполі виступають перший президент України Леонід Кравчук та кандидат у президенти Сергій Тарута, який нещодавно заявив про підтримку лідера «Батьківщини».

Три міста, у яких відбуватиметься Всеукраїнська акція єднання, зв’язані телемостом.

Під час свого виступу Тимошенко нагадала, що за останні місяці об’їхала всю Україну: від сходу до заходу, де побачила та поспілкувалась з тисячами людей. Усі вони, наголосила голова партії, чекають на зміни в країні.

Саме тому 31 березня, зауважила Тимошенко, стане історичним днем – шансом все змінити.

«Україна сильна та здатна пройти випробування. І вийти на шлях процвітання», – підсумувала вона.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 29 березня, закінчується передвиборча агітація перед першим туром виборів президента України.