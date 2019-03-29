Тимошенко змінила місце голосування: вже не в Дніпрі, а у Києві



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25 травня 2014 року Юлія Тимошенко з чоловіком та дочкою голосувала у Дніпропетровську

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко голосуватиме в історичному центрі Києва - на Подолі

У неділю, 31 березня, кандидат у президенти, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко візьме участь у голосуванні на виборах президента.

Адреса дільниці: м. Київ, вул. Покровська, 4/6, ліцей «Поділ» №100. Про це йдеться в анонсі на сайті «Батьківщини».

Зазначимо, що згідно з інформацією на сайті виборців, Тимошенко мала голосувати у смт Козин, у школі на вул. Партизанській, 3, але, за її власною заявою, місце голосування було змінене на ліцей «Поділ» в історичному центрі Києва.

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До речі, раніше Тимошенко із родиною на всіх виборах голосувала у Дніпрі (колишній Дніпропетровськ). Навіть ще на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року лідер «Батьківщини» голосувала за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Жовтнева, 4 (головний корпус Дніпропетровської медичної академії).

25 травня 2014 року Тимошенко теж голосувала у Дніпропетровську. Тоді вона теж брала участь у президентських виборах і посіла друге місце, здобувши 12,84% голосів виборців проти 54,7% за Петра Порошенка.

Як повідомлялось, станом на ранок 29 березня поліція заступила на охорону майже третини виборчих дільниць, на які вже завезені бюлетені. На майже 9 тисяч виборчих дільниць вже завезені бюлетені для голосування. Ці дільниці перебувають під охороною 10 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 29 березня, закінчується передвиборча агітація перед першим туром виборів президента України.