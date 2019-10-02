Том Круз вже у Львові
Актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів
До Львова прибув голлівудський актор Том Круз, передає пресслужба Львівської міськради.
У рамках свого візиту Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста.
«Дякую за те, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!» — написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.
У міськраді зазначили, що про прибуття Тома Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня.
«Пізніше з’явилась інформація, що актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів», - додали у міськраді.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Том Круз прилетів до Одеси. Як відомо, Том Круз - сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто.
30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.
Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.
Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.
Том Круз разом із мером Києва оглянув цікаві локації столиці. Брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері.