Том Круз вже у Львові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Том Круз 2 жовтня відвідав Львів

Актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів

До Львова прибув голлівудський актор Том Круз, передає пресслужба Львівської міськради.

У рамках свого візиту Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

«Дякую за те, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!» — написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.

У міськраді зазначили, що про прибуття Тома Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня.

«Пізніше з’явилась інформація, що актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів», - додали у міськраді.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Том Круз прилетів до Одеси. Як відомо, Том Круз - сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто.

30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

Том Круз разом із мером Києва оглянув цікаві локації столиці. Брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері.