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    Том Круз вже у Львові

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    Том Круз 2 жовтня відвідав Львів&nbsp; - Том Круз вже у Львові
    Том Круз 2 жовтня відвідав Львів 

    Актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів

    До Львова прибув голлівудський актор Том Круз, передає пресслужба Львівської міськради.

    У рамках свого візиту Том Круз залишив запис у Книзі почесних гостей міста.

    «Дякую за те, що прийняли нас у вашому прекрасному місті. Чарівне місто, чарівні люди, чарівна країна!» — написав Том Круз у Книзі почесних гостей міста.

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    У міськраді зазначили, що про прибуття Тома Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня.

    «Пізніше з’явилась інформація, що актор прибув до України, щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів», - додали у міськраді.

    Раніше сьогодні повідомлялося, що Том Круз прилетів до ОдесиЯк відомо, Том Круз - сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто.

    30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

    Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

    Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

    Том Круз разом із мером Києва оглянув цікаві локації столиці. Брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері. 

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