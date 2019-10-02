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    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)

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    Брати Клички прогулялися з Томом Крузом пішохідно-велосипедним мостом - Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички прогулялися з Томом Крузом пішохідно-велосипедним мостом
    Фото: пресслужба мера Києва

    Том Круз зацікавився Києвом для зйомок свого нового кінопроекту

    Американський актор, кінорежисер та продюсер Том Круз, який прибув до Києва, 1 жовтня оглянув цікаві локації міста.

    Мер Києва Віталій Кличко повіз Круза на Подільсько-Воскресенський міст, у парк «Муромець». А брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері. Про це повідомляє пресслужба столичної влади.

    Також Віталій та Володимир Клички прогулялися з Томом Крузом та режисерською групою, що приїхала з ним, пішохідно-велосипедним мостом.

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    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)
    Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)

    Як відомо, Том Круз приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту.

    Актор відомий ролями, зокрема, у стрічках «Людина дощу», «На межі майбутнього», «Ванільне небо». У шести фільмах «Місія нездійсненна» Круз виконав не тільки головну роль, а й виступив продюсером.

    Загалом він зіграв більше 40 ролей в кіно та спродюсував 20 кінострічок. Влітку 2020 році в прокат вийде новий фільм за участю Тома Круза «Найкращий стрілець. Маверік».

    Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

    Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із американським актором Томом Крузом в Офісі президента.

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