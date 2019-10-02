Брати Клички влаштували Тому Крузу екскурсію Києвом (фото)



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Брати Клички прогулялися з Томом Крузом пішохідно-велосипедним мостом Фото: пресслужба мера Києва

Том Круз зацікавився Києвом для зйомок свого нового кінопроекту

Американський актор, кінорежисер та продюсер Том Круз, який прибув до Києва, 1 жовтня оглянув цікаві локації міста.

Мер Києва Віталій Кличко повіз Круза на Подільсько-Воскресенський міст, у парк «Муромець». А брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері. Про це повідомляє пресслужба столичної влади.

Також Віталій та Володимир Клички прогулялися з Томом Крузом та режисерською групою, що приїхала з ним, пішохідно-велосипедним мостом.

Як відомо, Том Круз приїхав до Києва, оскільки зацікавився місцями української столиці для зйомок свого нового кінопроекту.

Актор відомий ролями, зокрема, у стрічках «Людина дощу», «На межі майбутнього», «Ванільне небо». У шести фільмах «Місія нездійсненна» Круз виконав не тільки головну роль, а й виступив продюсером.

Загалом він зіграв більше 40 ролей в кіно та спродюсував 20 кінострічок. Влітку 2020 році в прокат вийде новий фільм за участю Тома Круза «Найкращий стрілець. Маверік».

Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся із американським актором Томом Крузом в Офісі президента.