Том Круз прилетів до Одеси



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Напередодні Том Круз побував у Києві

Літак Gulfstream IV із актором приземлився сьогодні вранці, 2 жовтня, в аеропорту Одеси

Американський кіноактор і продюсер Том Круз прилетів до Одеси.

Його літак Gulfstream IV реєстраційний номер 808T приземлився сьогодні вранці, 2 жовтня, в аеропорту Одеси, повідомляє «Думська» з посиланням на інформацію очевидців.

Як відомо, Том Круз - сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто.

Зазначається, що актор вийшов з літака, сів в чорний мікроавтобус і поїхав.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

Том Круз разом із мером Києва оглянув цікаві локації столиці. Брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері.