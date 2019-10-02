  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Том Круз прилетів до Одеси

    • Розсилка
    Напередодні Том Круз побував у Києві - Том Круз прилетів до Одеси
    Напередодні Том Круз побував у Києві

    Літак Gulfstream IV із актором приземлився сьогодні вранці, 2 жовтня, в аеропорту Одеси

    Американський кіноактор і продюсер Том Круз прилетів до Одеси.

    Його літак Gulfstream IV реєстраційний номер 808T приземлився сьогодні вранці, 2 жовтня, в аеропорту Одеси, повідомляє «Думська» з посиланням на інформацію очевидців.

    Як відомо, Том Круз - сертифікований пілот і часто пілотує свій літак особисто.

    Зазначається, що актор вийшов з літака, сів в чорний мікроавтобус і поїхав.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Том Круз прилетів до Одеси
    Том Круз прилетів до Одеси

    Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із американським актором, кінорежисером і продюсером Томом Крузом, який прибув в Україну на його запрошення.

    Під час зустрічі Том Круз повідомив, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів.

    Раніше повідомлялося, що Тома Круза помітили у київському метрополітені 30 вересня.

    Том Круз разом із мером Києва оглянув цікаві локації столиці. Брат мера Володимир влаштував актору оглядову екскурсію над Києвом на гелікоптері. 

    Читайте також
    США кіно Одеса літак актор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ