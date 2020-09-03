Киянам повернули світло: аварію на підстанції ліквідували



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Відновлено електропостачання житлових будинків на Виноградарі Фото ілюстративне

На місці відключення трансформатора працювали аварійні служби

О 13:23 було відновлено електропостачання майже 1500 будинків у Києві, яке було відключено внаслідок аварійного відключення трансформатора на високовольтній підстанції «Пріорська».

Про відновлення електропостачання повідомила пресслужба ДТЕК «Київські електромережі».

Як повідомлялося, в результаті аварії на підстанції без електропостачання опинились близько 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення були будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Також працювали аварійні служби ПрАТ «АК «Київводоканал» для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції.

Повідомлялося, що після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.

Нагадаємо, 27 липня через аварію пів Києва залишилося без світла. Електроенергія частково зникла у Печерському, Голосіївському, Шевченківському та Солом’янському районах. Без електропосачання залишився залізничний вокзал. Через відсутність напруги в електромережі зупинився рух тролейбусів.

10 серпня сталося знеструмлення 40 житлових будинків у центрі Києва.