Yasno запропонував клієнтам системи зберігання енергії



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Систему зберігання електроенергії можна поєднати з домашньою сонячною електростанцією

Енергонезалежність приватних будинків українці можуть забезпечити за допомогою систем зберігання енергії, що працюють за принципом великої «батарейки». В залежності від конфігурації такі пристрої можуть накопичити електроенергію для використання протягом від кількох годин до кількох днів. Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO запропонував клієнтам системи зберігання електроенергії від італійського виробника ATON Green Energy з обсягом накопичення від 2,4 до 58 кВт⋅год електроенергії. Про це повідомляє прес-служба YASNO.

Система зберігання електроенергії (energy storage system – англ.) – це пристрій, що дозволяє накопичувати електроенергію для потреб всього будинку за допомогою літій-іонних акумуляторів. Якщо у мережі сталася аварія, мешканці цього навіть не помітять: система зберігання одразу ж ввімкнеться. На відміну від гучного дизельного генератора вона працює майже безшумно, компактна і має сучасний дизайн. Керувати системою можна зі смартфона. Накопичувач легко інтегрується у систему «розумний дім».

Систему зберігання електроенергії можна поєднати з домашньою сонячною електростанцією. Це дозволить накопичувати електроенергію, яку виробляють сонячні панелі протягом дня, а використовувати її вночі.

Відмічається, що без сонячної електростанції можна вночі накопичувати електроенергію з мережі для використання вдень. Нагадаємо, що для власників двозонних лічильників електроенергія коштує удвічі дешевше з 23:00 до 07:00.

Пристрій для зберігання енергії також може забезпечувати додаткову потужність для енергомережі будинку. Потужності домашнього акумулятора достатньо навіть для зарядки електроавтомобіля.

«У Європі використання домашніх систем зберігання енергії є досить поширеним, оскільки дозволяє зменшувати витрати на електроенергію. В Україні цей тренд тільки формується. YASNO розповсюджує та прагне зробити більш доступними інноваційні технології у сфері енергоефективності. Зараз наші клієнти можуть обрати для себе системи зберігання енергії від італійського виробника ATON Green Energy, що здатні накопичувати від 2,4 до 58 кВт⋅год електроенергії. Середнє енергоспоживання української сім’ї – 165 кВт⋅год на місяць, отже заряду «домашньої батарейки» може вистачити від кількох годин до двох тижнів безперебійного електрозабезпечення. Це особливо актуально для тих, хто мешкає у приватних будинках, працює вдома, проживає у віддалених від мережі районах і потребує стабільного електропостачання», – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.