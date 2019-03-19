Торгове судно перекинулося в іранському порту



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Судно почало тонути в процесі швартування

На борту перебували 14 членів екіпажу

У порту Шахід Раджаї іранської провінції Хормузган затонуло торговельне судно із сотнею контейнерів. Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє Trend з посиланням на İRNA.

Зазначається, що судно почало тонути у процесі швартування.

За даними Mehr, 90-метрове судно перевозило 153 контейнери з іранськими мінеральними і промисловими товарами, зокрема з хлоридом калію, карбонатом кальцію, мідним концентратом.

У результаті інциденту постраждали три члени екіпажу.

Раніше повідомлялося, що судно з металом із Маріуполя сіло на мілину в Керченській протоці.

Також минулого тижня біля берегів Франції затонув італійський корабель та утворив величезну паливну пляму.

Зазначимо, що у лютому Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами.