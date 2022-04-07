Іспанські моряки послали російський корабель н***й (відео)
Корабль із РФ хотів дозаправитися в Іспанії, але...
Російський корабель – іди н***й. Тепер це вже традиційне зверення до російських моряків не лише в Україні, а й у цивілізованому світі.
Російський корабель, здійснюючи рейс, хотів дозаправитися в Іспанії, але почув у відповідь всім знайому фразу.
«Кляті росіяни вбивають жінок та дітей в Україні. Пішли н***й ви і пішов н***й Путін», – заявили у радіоефірі іспанці.
Нагадаємо, звільнений з російського полону прикордонник Роман Грибов повернувся на батьківщину, в Черкаську область.
Роман Грибов був одним із тих, хто відбивав російську агресію на острові Зміїний. Саме Роман є автором легендарної фрази «Русскій воєнний корабль, йди нах*й», яка стала розійшлася по світу і стала глобальним мемом.