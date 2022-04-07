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    Іспанські моряки послали російський корабель н***й (відео)

    Росіяни мали б вже звикнути до нового ставлення до них у світі - Іспанські моряки послали російський корабель н***й (відео)
    Росіяни мали б вже звикнути до нового ставлення до них у світі
    скріншот з відео

    Корабль із РФ хотів дозаправитися в Іспанії, але...

    Російський корабель – іди н***й. Тепер це вже традиційне зверення до російських моряків не лише в Україні, а й у цивілізованому світі.

    Російський корабель, здійснюючи рейс, хотів дозаправитися в Іспанії, але почув у відповідь всім знайому фразу.

    «Кляті росіяни вбивають жінок та дітей в Україні. Пішли н***й ви і пішов н***й Путін», – заявили у радіоефірі іспанці.

    Нагадаємо, звільнений з російського полону прикордонник Роман Грибов повернувся на батьківщину, в Черкаську область.

    Роман Грибов був одним із тих, хто відбивав російську агресію на острові Зміїний. Саме Роман є автором легендарної фрази «Русскій воєнний корабль, йди нах*й», яка стала розійшлася по світу і стала глобальним мемом.

    Теги: росія окупанти війна путін Іспанія корабель Україна окупація #stoprussia
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    Іспанські моряки послали російський корабель н***й (відео)