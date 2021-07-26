Смертельний релакс. У Чернігові масажистка зламала клієнтці шию
Жінка, 1972 року народження, робила клієнтам масаж у себе вдома
Масажистці повідомлено про підозру у вбивстві з необережності
У Чернігові масажистка з необережності вбила пацієнтку, скрутивши їй в'язи. Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.
Зазначається, що потерпіла померла в неврологічному відділенні однієї з лікарень.
Відомо, що підозрювана, 1972 року народження, за місцем свого проживання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала жінці тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.
Прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).
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