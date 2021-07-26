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    Смертельний релакс. У Чернігові масажистка зламала клієнтці шию

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    Жінка, 1972 року народження, робила клієнтам масаж у себе вдома - Смертельний релакс. У Чернігові масажистка зламала клієнтці шию

    Жінка, 1972 року народження, робила клієнтам масаж у себе вдома

    Фото з відкритих джерел

    Масажистці повідомлено про підозру у вбивстві з необережності

    У Чернігові масажистка з необережності вбила пацієнтку, скрутивши їй в'язи. Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

    Зазначається, що потерпіла померла в неврологічному відділенні однієї з лікарень.

    Відомо, що підозрювана, 1972 року народження, за місцем свого проживання, під час проведення масажу тіла, долонями обох рук здійснила різкий поворот шийного відділу хребта потерпілої, внаслідок чого завдала жінці тілесні ушкодження у вигляді закритої хребетної спинномозкової травми з пошкодженням спинного мозку в шийному відділі.

    Прокурором Чернігівської окружної прокуратури погоджено повідомлення про підозру у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК України).

    До слова, на пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої.

    А у Кривому Розі відпочивальник врятував п'яного чоловіка, що тонув.

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    Теги: прокуратура вбивство смерть Чернігів
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    Смертельний релакс. У Чернігові масажистка зламала клієнтці шию