  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пожежа сталася&nbsp;в окремо розташованій одноповерховій будівлі лазні&nbsp; - В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    Пожежа сталася в окремо розташованій одноповерховій будівлі лазні 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники витратили понад годину на ліквідацію пожежі

    У четвер, 21 січня, вранці сталась пожежа на території приватної садиби на вул. Садовій у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 08:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 44 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що сталося загоряння в окремо розташованій одноповерховій будівлі лазні на площі 60 кв. м.

    Складністю гасіння пожежі було те, що поблизу були відсутні гідранти, рятувальникам довелося викликати допоміжну цистерну для перекачки води.

    О 09:23 пожежу було локалізовано, а о 09:38 ліквідовано.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)
    В особняку в Києві згоріла лазня (фото)

    На місці події працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання встановлюється правоохоронними органами.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies