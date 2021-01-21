В особняку в Києві згоріла лазня (фото)

Рятувальники витратили понад годину на ліквідацію пожежі

У четвер, 21 січня, вранці сталась пожежа на території приватної садиби на вул. Садовій у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про займання надійшло до рятувальної служби о 08:28, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 44 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що сталося загоряння в окремо розташованій одноповерховій будівлі лазні на площі 60 кв. м.

Складністю гасіння пожежі було те, що поблизу були відсутні гідранти, рятувальникам довелося викликати допоміжну цистерну для перекачки води.

О 09:23 пожежу було локалізовано, а о 09:38 ліквідовано.

На місці події працювало 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання встановлюється правоохоронними органами.