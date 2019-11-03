Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Білому домі



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«Я б точно хотів, щоб Зеленський приїхав», - заявив Трамп

Трамп висловив надію, що Зеленський прийме його запрошення

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запросити свого українського колегу Володимира Зеленського відвідати Білий дім.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп висловив надію, що Зеленський прийме його запрошення.

«Я точно запрошу його. Я б точно хотів, щоб він приїхав. Звичайно, якщо він хоче. І я думаю, що він захоче», - заявив Трамп.

Американський лідер не уточнив терміни візиту Зеленського.

Як відомо, у вересні у Нью-Йорку відбулася зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перед цим глави держав поговорили по телефону у липні.

Згодом ця розмова стане приводом для запуску процедури імпічменту Трампа.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Публічні слухання у Конгресі можуть початися вже цього місяця.