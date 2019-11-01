Трамп змінив місце проживання через «погане ставлення»



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Президент США зізнався, що йому важко далося це рішення

Президент США Дональд Трамп заявив, що поміняв реєстрацію з Нью-Йорка на Палм-Біч (штат Флорида) через високі податки і погане ставлення місцевої влади.

Трамп поскаржився, що хоча він платить мільйони доларів міських, державних і місцевих податків щороку, з ним «дуже погано поводилися політичні лідери як міста, так і штату (Нью-Йорк – ред.).».

Президент США зізнався, що йому важко далося це рішення.

У свою чергу губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо написав у Твіттері: «Скатертиною дорога. Він весь твій, Флоридо».

Куомо також висловив сумнів у тому, що Трамп справно платив податки в бюджет міста і штату.

У четвер, 31 жовтня, газета New York Times повідомила, що в кінці вересня президент США подав «декларацію про місце проживання», заявивши, що його постійним місцем проживання буде маєток Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Людина, близька до президента, повідомила виданню, що основною причиною зміни прописки Трампа стали податки.

Як відомо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа.

Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.