Трамп змінив місце проживання через «погане ставлення»

Президент США Дональд Трамп заявив, що поміняв реєстрацію з Нью-Йорка на Палм-Біч (штат Флорида) через високі податки і погане ставлення місцевої влади.

Трамп поскаржився, що хоча він платить мільйони доларів міських, державних і місцевих податків щороку, з ним «дуже погано поводилися політичні лідери як міста, так і штату (Нью-Йорк – ред.).».

Президент США зізнався, що йому важко далося це рішення.

У свою чергу губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо написав у Твіттері: «Скатертиною дорога. Він весь твій, Флоридо».

Good riddance.



It’s not like @realDonaldTrump paid taxes here anyway...



He’s all yours, Florida. https://t.co/9AX0q1aBkQ