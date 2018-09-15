Трамп хоче змінити главу Пентагону



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Дональд Трамп і Джеймс Меттіс

Представники Білого дому розповіли, що Меттіс противиться ряду пропозицій Трампа

Президент США Дональд Трамп після проміжних виборів у США в листопаді цього року може змінити нинішнього главу Пентагону Джеймса Меттіса через розбіжності між ними.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами співрозмовників видання, Трамп на другий рік свого президентства розчарувався в своїх помічниках, відповідальних за національну безпеку. Зокрема, Трамп розмірковував про те, чи хоче він, щоб Пентагоном керував чоловік, більш згідливий, ніж Меттіс.

«Інтерв'ю з більш ніж десятком співробітників Білого дому, представниками конгресу, нинішніх і колишніх співробітників Міністерства оборони за останні шість тижнів склали портрет президента, незадоволеного своїм міністром оборони, втомленого від неприємних порівнянь з Меттісом, що той веде себе по-дорослому, і надзвичайно стурбованого тим, що Меттіс демократ в глибині душі», - повідомляє видання.

Представники Білого дому розповіли, що Меттіс противиться цілому ряду пропозицій Трампа. Зокрема, він зволікає з виконанням указу про заборону трансгендерам США служити в армії і про виведення з Південної Кореї членів сімей американських військовослужбовців, які там дислоковані. В останньому випадку Пентагон побоюється, що це може бути розцінено Північною Кореєю як сигнал до початку війни.

Крім цього, у Трампа і Меттіса, за даними співрозмовників NYT, є розбіжності з НАТО і рішенням Трампа вийти з ядерної угоди з Іраном.



Як повідомляє видання, сам Меттіс, за словами близьких до нього людей, також втомився чинити опір «примхам непередбачуваного президента».

Помічники глави Пентагону описують його як людину, «генетично нездатну брехати і генетично нездатного на нелояльність». Через це Меттіс старанно уникає загальної уваги і рідко дає інтерв'ю, щоб публічно не демонструвати розбіжності з президентом, пояснюють вони.

У квітні, як нагадує NYT, Трамп змінив свого радника з національної безпеки. Замість Герберта Макмастера цю посаду зайняв «більш войовничо налаштований» Джон Болтон, зауважує видання.