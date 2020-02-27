Трамп може приїхати в Україну, – The Guardian



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Нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче примирення України та Росії

Трамп і Джонсон перед візитом до Росії можуть відвідати Україну

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон можуть перед візитом до Росії відвідати Україну для участі в урочистостях, присвячених 75-річчю закінчення Другої світової війни. Про це пише The Guardian.

Серед варіантів, які вважаються компромісами в Вашингтоні та Лондоні, – участь лідерів у покладанні вінків у Москві. Іншим варіантом є відвідування Москви і участь в церемоніях, які відбудуться в Україні напередодні, 8 травня.

Видання пише, що «уряд в Києві наполегливо працює над тим, щоб представити українські церемонії як більш прийнятний спосіб вшанувати пам'ять про страждання Другої світової війни без ризику схвалити російську агресію».

Однак, The Guardian уточнює, що Трамп і Джонсон ще не ухвалили рішення.

Нагадаємо, американський президент заявив, що хоче примирення України та Російської Федерації. До цього він говорив, що бачить прогрес у відносинах України і РФ. Зокрема, американський президент підкреслив, що прогрес у відносинах України і Росії є заслугою президента України Володимира Зеленського.

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