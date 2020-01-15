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    Трамп накинувся з критикою на Apple

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    Компанія Apple відмовляється розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства - Трамп накинувся з критикою на Apple
    Компанія Apple відмовляється розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства

    Трамп закликав компанію Apple розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства

    Американський президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Apple за те, що компанія відмовляється розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства.

    Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

    Президент США зазначив, що влада допомагає Apple в торгівлі і в багатьох інших питанннях.

    При цьому Трамп поскаржився, що компанія відмовляється розблокувати телефони, якими користуються «вбивці, наркоділки і багато інших небезпечних кримінальних елементів».

    Нагадаємо, раніше Apple звинуватили в стеженні за власниками iPhone 11. За словами фахівця, Apple збирає дані про місцезнаходження користувачів, навіть коли гаджет в режимі польоту. При цьому компанія збирає дані без відома користувачів.

    Експерт вважає, що, обходячи заборону користувача на використання GPS, компанія порушує його приватність.
     
    У відповідь на звинувачення, представники Apple заявили, що не бачать в цьому нічого страшного.

    Компанія також підтвердила, що може сканувати фотографії користувачів iPhone.

    США Дональд Трамп Twitter Apple президент гаджет
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