Трамп накинувся з критикою на Apple

Трамп закликав компанію Apple розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства

Американський президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Apple за те, що компанія відмовляється розблокувати телефони злочинців в інтересах слідства.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Президент США зазначив, що влада допомагає Apple в торгівлі і в багатьох інших питанннях.

При цьому Трамп поскаржився, що компанія відмовляється розблокувати телефони, якими користуються «вбивці, наркоділки і багато інших небезпечних кримінальних елементів».

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.