Джуліані планує представляти Трампа на засіданні про імпічмент



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особистий адвокат глави Білого дому Рудольф Джуліані

Джуліані чинить тиск на Трампа з метою включення його в команду адвокатів для захисту президента США в Сенаті

Адвокат президента США Руді Джуліані планує представляти інтереси Дональда Трампа під час судового процесу в Сенаті по справі його імпічменту американського президента.

Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що Джуліані останнім часом чинив тиск на Трампа з вимогою включити його в команду юристів, які будуть захищати інтереси американського президента в Сенаті. Головним аргументом Джуліані є те, що він знає справу зсередини.

Наголошується, що керувати захистом Трампа в Сенаті будуть адвокат Білого дому Пет Чиполлоне, а також сторонній юрист Джей Секулоу, при цьому до складу команди будуть включені і інші адвокати.

При цьому за даними джерел у Білому домі, Джуліані навряд чи буде включений у команду юристів з-за його причетності до даного процесу.

«Президент ніколи не буде залучати його до суду в Сенаті, з-за того, що він є потенційним свідком», - повідомили джерела CNN в Білому домі.

Раніше Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади.

Також адвокат Трампа оприлюднив матеріали, які «накопав» в Україні.

Свідок та ексгенпрокурор Віктор Шокін, за словами адвоката Трампа, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович «відмовляла у видачі віз свідкам, котрі могли довести корупцію Байдена і демократів». Документи нібито «чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.