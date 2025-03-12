Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters

Російські джерела бачать у пропозиції про припинення вогню пастку

Після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Високопоставлене російське джерело повідомило Reuters, що президенту Володимиру Путіну буде важко погодитися на ідею припинення вогню без узгодження умов і отримання певних гарантій.

«Путіну важко погодитися з цим у його нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед», – повідомило Reuters джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність ситуації.

Як зазначає видання, без гарантій поряд із припиненням вогню позиція Росії може швидко стати слабшою, і тоді Захід може звинуватити Росію в тому, що вона не припинила війну.

«Інше високопоставлене російське джерело заявило, що пропозиція про припинення вогню з точки зору Москви має вигляд пастки, оскільки Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій чи обіцянок», – пише Reuters.

Третє російське джерело повідомило, що загальна картина полягає в тому, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню. Офіційний Кремль поки не коментує результати переговорів США та України.

Як відомо, Сполучені Штати погодилися у вівторок відновити військову допомогу та обмін розвідданими після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію про припинення вогню. Президент США Дональд Трамп змінив попередню політику США щодо Росії, розпочавши двосторонні переговори з Москвою та призупинивши військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, заявивши, що вона повинна погодитися на умови припинення війни. Найбільших результатів у перемовинах, станом на сьогодні, досягнуто лише з українською стороною. Росія ж поки утримується від конкретних кроків до зупинки бойових дій по лінії зіткнення, а також продовжує щоденні масовані обстріли України.

Нагадаємо, Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україно та США у Джидді (Саудівська Аравія) та заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни. За її словами, «тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну».