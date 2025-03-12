Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
Офіційний Кремль поки не коментує результати переговорів США та України
фото ілюстративне

Російські джерела бачать у пропозиції про припинення вогню пастку

Після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ». Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Високопоставлене російське джерело повідомило Reuters, що президенту Володимиру Путіну буде важко погодитися на ідею припинення вогню без узгодження умов і отримання певних гарантій.

«Путіну важко погодитися з цим у його нинішньому вигляді. Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед», – повідомило Reuters джерело, яке побажало залишитися анонімним через делікатність ситуації.

Як зазначає видання, без гарантій поряд із припиненням вогню позиція Росії може швидко стати слабшою, і тоді Захід може звинуватити Росію в тому, що вона не припинила війну.

«Інше високопоставлене російське джерело заявило, що пропозиція про припинення вогню з точки зору Москви має вигляд пастки, оскільки Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій чи обіцянок», – пише Reuters.

Третє російське джерело повідомило, що загальна картина полягає в тому, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню. Офіційний Кремль поки не коментує результати переговорів США та України.

Як відомо, Сполучені Штати погодилися у вівторок відновити військову допомогу та обмін розвідданими після того, як Київ заявив, що готовий підтримати пропозицію про припинення вогню. Президент США Дональд Трамп змінив попередню політику США щодо Росії, розпочавши двосторонні переговори з Москвою та призупинивши військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, заявивши, що вона повинна погодитися на умови припинення війни. Найбільших результатів у перемовинах, станом на сьогодні, досягнуто лише з українською стороною. Росія ж поки утримується від конкретних кроків до зупинки бойових дій по лінії зіткнення, а також продовжує щоденні масовані обстріли України.

Нагадаємо, Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україно та США у Джидді (Саудівська Аравія) та заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни. За її словами, «тепер справа за Росією – припинити свою загарбницьку війну».

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп Саудівська Аравія переговори війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»
Китай поговорить з Росією та Іраном про «ядерку»
Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
Саміт в Нью-Делі: глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні
Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка
Боснія і Герцеговина видала ордер на арешт Додіка
Росія відреагувала на перемовини між Україною та США
Росія відреагувала на перемовини між Україною та США
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
19K
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
14K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9255
Київські митники вилучили «заготовки для рукоділля», які виявилися рідкісними знахідками
8226
Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Новини

12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
Вчора, 20:58
Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Вчора, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
10 березня, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
10 березня, 03:23

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua