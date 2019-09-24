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    Трамп наполягає, щоб Європа внесла свій внесок у допомогу Україні

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    Трамп під час відкриття&nbsp;<span>74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН</span> - Трамп наполягає, щоб Європа внесла свій внесок у допомогу Україні
    Трамп під час відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

    «Чому тільки США виділяють гроші?» - запитав президент Сполучених Штатів

    Президент США Дональд Трамп заявив, що він буде затримувати виділення фінансової допомоги для України.

    Про це Трамп сказав журналістам на полях саміту в Генеральній асамблеї ООН, передає Reuters.

    За словами Трампа, його рішення пов'язане з тим, що європейські країни недостатньо фінансово допомагають Україні.

    «Я наполягаю, щоб Європа внесла свій внесок у допомогу Україні. Чому тільки США виділяють гроші?» - запитав президент Сполучених Штатів.

    Трамп заявив, що більше допомоги Україні повинні надавати Німеччина, Франція та інші країни.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

    Джерело: 112 Україна

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