Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені

Перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна стала черговою ознакою завершення однополярного світового порядку, в якому домінували Сполучені Штати. Водночас нова система міжнародних відносин може виявитися значно менш передбачуваною та стабільною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За оцінкою видання, зустріч трьох лідерів 19 листопада в китайському Шеньчжені продемонструвала зміни у глобальному балансі сил. США, Китай і Росія дедалі активніше намагаються визначати власні сфери впливу, однак мають різні уявлення про майбутній міжнародний порядок.

Як зазначає WSJ, Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна розділяють конкуруючі амбіції та суперечливі геополітичні інтереси. Водночас, за оцінкою газети, їх об'єднує прагнення діяти з мінімальними зовнішніми обмеженнями у регіонах, які вони вважають сферами своїх інтересів.

Зокрема, Путін прагне, щоб Вашингтон не перешкоджав реалізації російських планів щодо України. Москва намагається домогтися домовленостей, які дозволили б їй закріпити власні позиції та послабити західний вплив на перебіг війни.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, зацікавлений у тому, щоб США визнали претензії Пекіна на Тайвань. Китайська влада вважає острів частиною своєї території, тоді як Вашингтон продовжує підтримувати неофіційні відносини з Тайбеєм та надавати йому оборонну допомогу.

Натомість Трамп зробив послаблення китайського та російського впливу в Західній півкулі одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики. Такий підхід отримав назву «доктрина Донро» – переосмислення доктрини Монро, спрямоване на відновлення домінування США в регіоні.

Попри проведення історичного саміту, журналісти не побачили суттєвих ознак можливого прориву в головних питаннях переговорів. Йдеться насамперед про війну Росії проти України, конфлікт навколо Ірану та контроль над ядерними озброєннями.

Водночас, на думку видання, для учасників важливим політичним результатом стала сама зустріч. Вперше керівники трьох держав зібралися за одним столом у такому форматі, продемонструвавши зростання ролі прямих домовленостей між великими державами.

При цьому спільна участь у переговорах не означає формування союзу між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. Їхні стратегічні інтереси залишаються суперечливими, а питання майбутнього міжнародної безпеки – відкритим.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп, Путін і Сі Цзіньпін вирішили провести переговори без заздалегідь узгодженого порядку денного. За інформацією Financial Times, такий формат є нетиповим для китайської дипломатії, яка зазвичай наполягає на попередньому погодженні питань зустрічі.

Також «Главком» писав про розбіжності між США та Китаєм щодо формату тристороннього саміту. Пекін пропонував обмежитися заздалегідь узгодженими заявами, тоді як Вашингтон наполягав на вільному обговоренні ключових міжнародних питань.

Крім того, «Главком» аналізував ризики зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна для України. Зокрема, йшлося про можливість обговорення майбутнього європейської безпеки без участі Києва та інших держав, яких безпосередньо стосуються потенційні домовленості.