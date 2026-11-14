Чим небезпечна зустріч Трампа, Сі та Путіна для України: аналіз The Guardian

Сам факт зустрічі трьох лідерів ще не означає, що вони домовляться про поділ світу

Можлива зустріч лідерів США, Китаю та Росії нагадує сценарій Ялтинської конференції 1945 року

Білий дім підтвердив, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін мають зустрітися 19 листопада на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Україна та низка європейських держав не братимуть участі в цих тристоронніх переговорах, що вже викликало занепокоєння через можливі домовленості про міжнародну безпеку без залучення країн, яких вони безпосередньо стосуються. Про це пише The Guardian, інформує «Главком».

Чому можливу зустріч називають новою Ялтою

Ялтинська конференція відбулася в лютому 1945 року в Криму. Тоді лідери США, Великої Британії та СРСР – Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль і Йосип Сталін – обговорювали післявоєнний устрій Європи. Серед ключових питань були майбутнє Польщі, кордони та сфери впливу. Країни, долю яких фактично визначали великі держави, за столом переговорів не представляли.

Тепер побоюються повторення подібного сценарію, коли Вашингтон, Москва та Пекін можуть узгоджувати принципи нового світового порядку, не враховуючи позиції України, країн Балтії та Східної Європи. Президент Володимир Зеленський також застерігав від сценарію «Ялта 2.0», за якого долю держав вирішуватимуть без їхньої участі.

У Кремлі не приховують інтересу до такої перспективи. Головний переговорник Росії Владімір Мединський заявляв про необхідність створити нову систему безпеки в Європі, яку порівнював із Ялтою або Потсдамом. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала можливу зустріч шансом перейти від міжнародної нестабільності до «стабілізації».

Чого хочуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

У трьох лідерів різні цілі. Путін зацікавлений у переговорах, які могли б привести до завершення війни проти України на вигідних Москві умовах і закріпити за Росією статус однієї з головних світових держав.

Трамп, за повідомленнями американської сторони, хоче обговорити скорочення ядерних арсеналів. Серед можливих тем також називають війну в Ірані. Водночас американські посадовці не очікують, що Україна стане предметом переговорів. За даними Associated Press, саме контроль над ядерним озброєнням має бути головною темою зустрічі. Але, як повідомляє Reuters, остаточний порядок денний і формат переговорів ще узгоджують.

Сі Цзіньпін опинився в непростій ролі господаря зустрічі. Китай прагне демонструвати себе прихильником міжнародної стабільності, але не хоче псувати відносини з Росією чи загострювати суперечки з Європою. Пекін розглядає війну в Україні передусім як питання європейської безпеки й не поспішає брати на себе роль посередника в конфлікті.

Чи можливий новий поділ сфер впливу

Аналітики, яких цитує The Guardian, по-різному оцінюють перспективи такої зустрічі. Політолог Джон Айкенберрі вважає, що демократичні держави все ще можуть сформувати дієвий союз і протистояти авторитарним лідерам.

Натомість експерт Ради з міжнародних відносин Чарльз Купчан вважає, що світ дедалі більше залежить від співпраці держав із різними політичними системами. Він не виключає ризику, що Трамп може поступитися інтересами України чи Тайваню, хоча й не вважає такий сценарій неминучим.

Сам факт зустрічі трьох лідерів ще не означає, що вони домовляться про поділ світу. Однак для України принциповим залишається питання: чи не стануть її безпека, територіальна цілісність і майбутнє предметом переговорів, у яких Київ не матиме права голосу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.

Китай і США уже провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит і торгівлю сільськогосподарською продукцією, напередодні зустрічі лідерів Китаю та США наступного тижня.