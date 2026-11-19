Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін під час тристороннього саміту в Шеньчжені

Президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін прибули на тристоронній саміт у китайському Шеньчжені з різними політичними цілями. Американський лідер прагне домовитися про скорочення ядерних арсеналів, Кремль хоче просунути власні умови завершення війни проти України, а Пекін намагається закріпити за собою роль одного з головних дипломатичних центрів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За оцінкою американського видання, перша офіційна зустріч керівників трьох держав у такому форматі навряд чи дозволить кожному з них досягти поставлених цілей. Причина полягає у принципових розбіжностях щодо міжнародної безпеки, ядерного роззброєння та війни в Україні.

Трамп, який після проміжних виборів втратив підтримку більшості в Конгресі, прагне зробити скорочення ядерних озброєнь одним із головних досягнень свого президентства. За словами американського лідера, керівники трьох держав мають особливі можливості для зменшення кількості ядерної зброї у світі.

Водночас Китай володіє значно меншим ядерним арсеналом, ніж США та Росія, і раніше демонстрував небажання долучатися до переговорів про контроль над озброєннями на запропонованих Вашингтоном умовах. Це створює додаткові труднощі для реалізації ініціативи Трампа.

Натомість Путін розглядає саміт як можливість обговорити припинення війни проти України на умовах Москви. Під час попередніх переговорів за посередництва США російська сторона вимагала перегляду архітектури європейської безпеки, зокрема скорочення військової присутності НАТО у Східній Європі.

У своєму вступному слові Путін намагався представити Росію як рівнозначного геополітичного партнера США та Китаю. Він заявив, що три держави несуть спільну відповідальність за збереження та зміцнення системи міжнародного права.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, зосередив виступ на ролі Китаю у забезпеченні міжнародного миру та стабільності. За інформацією The Washington Post, китайський керівник не зацікавлений у предметному обговоренні ані ядерного роззброєння, ані врегулювання російсько-української війни в межах цієї зустрічі.

Натомість Пекін прагне використати саміт для посилення власного дипломатичного впливу. Як країна-господарка, Китай отримав можливість зібрати за одним столом керівників США та Росії й продемонструвати свою роль у міжнародній політиці.

Видання зазначає, що Москва намагається представити переговори як своєрідну «нову Ялту», проводячи паралелі з конференцією 1945 року, під час якої лідери США, Великої Британії та СРСР обговорювали післявоєнний устрій Європи.

Президент України Володимир Зеленський раніше застерігав від повторення такого сценарію. Він наголошував, що великі держави не повинні ухвалювати рішення про майбутнє інших країн без їхньої участі.

На думку The Washington Post, суперечливі інтереси учасників саміту суттєво зменшують перспективи досягнення масштабної домовленості. Водночас зустріч демонструє складність формування нового багатополярного світового порядку, у якому Китай дедалі активніше конкурує зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про три головні питання, які Трамп планував обговорити з Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент називав серед них війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та скорочення ядерних арсеналів.

Також Трамп заявив про намір обговорити завершення війни в Україні під час тристоронніх переговорів. За словами американського президента, Сі Цзіньпін також зацікавлений у припиненні бойових дій. Трамп повідомив, що Путін приєднається до зустрічі пізніше.

Крім того, Білий дім раніше розкрив подробиці підготовки тристороннього саміту. Однією з центральних тем зустрічі називали контроль над ядерними озброєннями, хоча позиції Вашингтона, Москви та Пекіна щодо можливого скорочення арсеналів залишаються різними.