Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що стабільність у світі залежить від характеру відносин між великими державами. На його думку, співпраця провідних світових сил сприяє миру, тоді як їхнє протистояння призводить до міжнародного хаосу. Таку заяву китайський лідер зробив на тлі першої тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком».

«У світі панує спокій, коли великі держави живуть у мирі, а коли вони ворогують, світ опиняється в хаосі», – заявив Сі Цзіньпін.

Китайський керівник також наголосив на історичному значенні переговорів між лідерами Китаю, США та Росії. За його словами, перша зустріч у такому форматі має проривне значення для міжнародних відносин.

Тристоронні переговори відбуваються 19 листопада в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Це перша зустріч керівників трьох держав у такому форматі.

Однією з головних тем переговорів є контроль над ядерними озброєннями. Раніше представники Білого дому пояснювали, що зустріч має стати початком діалогу щодо можливого скорочення ядерних арсеналів, однак швидкого досягнення конкретних домовленостей американська адміністрація не очікує.

Окрему увагу привертає питання російсько-української війни. Напередодні Трамп заявив, що має намір обговорити можливості її завершення із Сі Цзіньпіном та Путіним. Американський президент також висловив переконання, що китайський лідер зацікавлений у припиненні бойових дій.

Нагадаємо, раніше Трамп назвав три головні питання зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Американський президент заявив, що планує обговорити війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та скорочення ядерних арсеналів. Водночас конкретні домовленості за підсумками переговорів залишалися під питанням.

Також «Главком» повідомляв, що Трамп анонсував переговори з Путіним і Сі щодо війни в Україні. Під час зустрічі з китайським лідером президент США заявив, що обидві держави зацікавлені у припиненні бойових дій. Він також повідомив, що Путін приєднається до переговорів пізніше.

Крім того, «Главком» писав про прибуття Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на саміт у Китаї. Лідери трьох держав зібралися на форумі АТЕС у Шеньчжені, де на 19 листопада були заплановані тристоронні переговори щодо міжнародної безпеки.