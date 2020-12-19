Трамп підписав новий закон проти китайських компаній

Alibaba та PetroChina повинні підтверджувати, що не перебувають під контролем іноземної влади

Президент США Дональд Трамп підписав закон «Про підзвітність іноземних компаній», який вимагає від підприємств, які розміщують акції на американських біржах, підтвердження того, що вони не знаходяться під контролем іноземних властей.

Закон поширюється на всі іноземні компанії, однак, як зазначає Reuters, в першу чергу він спрямований на корпорації з Китаю, такі як Alibaba і нафтовий гігант PetroChina Co Ltd.

Ініціатива може привести до відходу ряду китайських компаній з фондового ринку США і погіршити і без того напружені відносини Пекіна і Вашингтона, пише CNBC. Закон зобов’яже іноземні компанії, що працюють на території США, проходити ті ж аудиторські перевірки, що і американські. Якщо компанія протягом трьох років не зможе задовольнити вимоги аудиту, вона позбудеться доступу до біржі.

Це також може перешкодити їй залучати гроші від американських інвесторів.